Ciccone trionfa in Catalogna

Impresa di Giulio Ciccone, che ha vinto la 2a tappa del Giro di Catalogna, la Matarò-Setcases, di 166 chilometri. L'abruzzese della Trek-Segafredo ha battuto in volata Primoz Roglic e il campione del mondo, Remco Evenepoel. Il trio, con un'azione straordinaria sulla salita finale, aveva superato nell'ultimo chilometro Esteban Chavez, per giocarsi la vittoria in volata. Un successo di spessore per Ciccone che nel finale è riuscito a contenere gli allunghi di Evenepoel, grande protagonista sulla salita finale, per poi piazzare la sua ruota davanti a quella del leader della classifica Roglic con 6'' di vantaggio proprio su Evenepoel e sull'azzurro. Per l'abruzzese seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta a febbraio alla Volta a la Comunitat Valenciana.