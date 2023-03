Cielo nuvoloso in Abruzzo

Le condizioni meteo sull’Italia, in particolare sulle regioni centro-meridionali, continuano ad essere perturbate a causa della permanenza del nucleo depressionario. Quindi anche in Abruzzo insisteranno condizioni di generale instabilità atmosferica, con cielo irregolarmente nuvoloso e precipitazioni sparse, a tratti anche di moderata intensità e a carattere temporalesco, soprattutto nella seconda metà della giornata sui settori meridionali e adriatici. La quota neve oscillerà tra i 700 e i 1000 metri. Le temperature registreranno lievi diminuzioni, in special modo per quanto riguarda i valori massimi che, a causa della maggiore copertura nuvolosa, oscilleranno prevalentemente tra i 10 e i 12 gradi lungo la fascia adriatica, mentre si manterranno perlopiù al di sotto dei 10 gradi nelle aree interne. I venti saranno ancora da deboli a moderati con locali rinforzi in mattinata sui settori occidentali della regione. Soffieranno perlopiù dai quadranti settentrionali e il mare sarà mosso con moto ondoso in diminuzione. Anche la giornata di domani sarà accompagnata da condizioni di generale maltempo, con cielo prevalentemente nuvoloso e fenomeni sparsi associati, più intensi lungo la dorsale appenninica dove potranno assumere carattere nevoso tra gli 800 e i 1000 metri di quota. Le temperature registreranno lievi rialzi.