Cocaina nel camino di casa, maxisequestro a Celano

Diverse confezioni di cocaina, per un totale di 1 chilo e 620 grammi di polvere bianca che avrebbe potuto fruttare oltre 200mila euro, più mezzo chilo di una sostanza utilizzata per il “taglio” dello stupefacente. Le avevano nascoste, all’interno di un camino a legna presente nella loro abitazione, due cittadini stranieri regolarmente residenti a Celano. A scoprirla e a sequestrarla sono stati i carabinieri della compagnia di Avezzano dopo aver fatto irruzione in quella casa, alle porte del paese, che nei giorni precedenti aveva attirato la loro attenzione a causa di movimenti sospetti. I due stranieri (di 63 e 67 anni) risultati gli affittuari della casa sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio e trasferiti in carcere, mentre la Procura ha avviato l’iter per la convalida. Una terza persona, un giovane di 32 anni nei cui confronti non sono emersi chiari elementi di responsabilità, è stata denunciato a piede libero.