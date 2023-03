Colpo di scena al Cogesa

Colpo di scena nel procedimento cautelare al Tribunale delle Imprese dell'Aquila dopo il ricorso d'urgenza depositato dall'ex consiglio di amministrazione del Cogesa di Sulmona nelle more del procedimento ordinario iniziato il 23 marzo scorso per iniziativa dell'attuale vertice della società per azioni. Il giudice, Di Rosa, ha accolto l'eccezione del difetto di rappresentanza processuale di Franco Gerardini, amministratore unico del Cogesa, nominato dopo la revoca per giusta causa degli ex amministratori. L'avvocato Claudio Verini del Foro aquilano, è stato nominato "curatore processuale con specifico riferimento al procedimento cautelare in corso”. Il giudice, dunque ha riconosciuto una questione di legittimità rispetto alla rappresentanza legale del Cogesa non essendo stata ancora convalidata la revoca dell'ex Cda per giusta causa attraverso un primo procedimento ordinario in corso sempre davanti al giudice Di Rosa. Nelle more il ricorso d'urgenza degli ex amministratori della società con l'udienza di merito fissata il 18 maggio. Ma 13 giorni prima, il 5 maggio, il Tribunale delle imprese potrebbe già pronunciarsi sulla convalida della revoca per giusta causa dell'ex Cda richiesta dall'attuale vertice del Cogesa che si occupa di smaltimento rifiuti in provincia dell'Aquila