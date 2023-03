Completata l'accoglienza dei migranti

L'emergenza migranti. Completate le operazione di collocamento delle 161 persone a bordo della nave Life Support di Emergency, approdata ieri al porto di Ortona. Dall'hub allestito nel palazzetto Caldari i trasferimenti. Resteranno in Abruzzo 45 dei 61 minori e 60 dei 100 adulti. Ricoverate in ospedale a Chieti, per accertamenti, tre donne arrivate in stato di gravidanza.