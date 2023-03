622 casi ( di cui 211 reinfezioni ) negli ultimi sette giorni. Contagi in aumento, 78 in più rispetto al report di venerdì scorso. Oltre 8.300 tamponi molecolari e antigenici analizzati con un tasso di positività in salita dal 5,8 al 7,4%. 2 le vittime di 92 e 99 anni. 503 il numero dei guariti, in crescita gli attualmente positivi con 117 casi in più. Invariata la situazione nelle terapie intensive con un solo ricovero mentre crescono i posti letto occupati in area medica: 5 in più, a quota 58