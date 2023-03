Covid, i contagi scendono

Sono 457 (di cui 159 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 4 e il 10 marzo in Abruzzo, numero in calo rispetto alla settimana scorsa. Sono emersi dagli 8440 tamponi tra molecolari e antigenici effettuati. 6 i decessi negli ultimi 7 giorni di persone tra i 41 e i 96 anni, anche se due vittime sono state conteggiate ora ma risalgono a periodi precedenti. In discesa le ospedalizzazioni in area medica dove sono ricoverati 69 pazienti, -9 rispetto alla settimana scorsa. Un nuovo ingresso porta a due il conto dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9719 (-312 rispetto a venerdì scorso)