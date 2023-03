L'ultimo bollettino della Regione sui contagi Covid. Stabile il numero di nuovi casi, appena 3 in meno rispetto alla scorsa settimana: 544 complessivamente tra il 18 e il 24 marzo, su oltre 9.300 tamponi analizzati e tasso di positività al 5,8%. Si registrano purtroppo 5 vittime, di età compresa tra gli 80 e i 92 anni, due delle quali risalenti al periodo precedente ma comunicati in ritardo. Buone notizie dal fronte della pressione ospedaliera: 10 ricoveri in meno in area medica, a quota 53. Un solo posto letto occupato in terapia intensiva.