Dal 31 maggio torna "Cartoons on the bay" a Pescara con Ari Folman

Si terrà a Pescara dal 31 maggio al 4 giugno prossimi la 27esima edizione di “Cartoons on the bay” il festival internazionale di animazione cinematografica promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com con la direzione artistica di Roberto Genovesi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo prossimo e hanno come tema: reale, irreale, virtuale; mondi immaginati e mondi immaginari, tra utopia, opportunità e alienazione. La sospensione dell'incredulità tecnologica.

Il primo ad essere invitato è il regista israeliano Ari Folman nominato all'Oscar 2009 per il miglior film straniero “Valzer con Bashir”. A Folman sarà attribuito il premio alla carriera.

Previsti più di 5000 spettatori in piazza Salotto.