Il Registro della bigenitorialità

Un registro per poter inviare a entrambi i genitori separati, divorziati o con una convivenza terminata comunicazioni relative ai figli. Lo ha istituto il Comune di Pescara, che lo ha chiamato Registro per il diritto alla Bigenitorialità.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall'assessore comunale all'anagrafe e lo stato civile, Patrizia Martelli, insieme alla consigliera del Partito Democratico, Stefania Catalano.

D’ora in avanti, gli uffici comunali e le pubbliche amministrazioni potranno inviare le comunicazioni che riguardano il minore iscritto ad entrambi i genitori presso i rispettivi indirizzi di residenza o a un indirizzo di posta elettronica, dichiarati al momento della richiesta e riportati nel registro.

L’iscrizione è consentita ai soli minori residenti a Pescara, e avviene a seguito della presentazione di una istanza da parte di uno o entrambi i genitori. Nel caso in cui l’iscrizione sia presentata da un solo genitore, il Comune invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta richiesta e invitandolo a produrre eventuali motivi ostativi all’iscrizione entro 30 giorni. In caso di silenzio assenso o in mancanza di idonea documentazione utile a rigettare la richiesta, la richiesta di iscrizione verrà formalmente accolta.

I genitori richiedenti, infine, non devono essere destinatari di provvedimenti giudiziari di natura restrittiva nei confronti del minore per il quale si richiede l’iscrizione o dell’altro genitore.