Donate le cornee del bimbo morto sotto il trattore

Ha donato le cornee il bambino di quattro anni morto dopo essere stato accidentalmente travolto dal trattore guidato dal padre. I genitori hanno infatti dato l'assenso alla donazione. Il prelievo degli organi è avvenuto all'ospedale di Pescara. Intanto si attende il nulla osta per la sepoltura.

Non verrà eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati, come accertato dal medico legale Piera Iezzi che ha eseguito l'ispezione cadaverica.

Il padre, finito in ospedale per lo shock, come atto dovuto è stato iscritto nel registro degli indagati.