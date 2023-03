Due vittime e due feriti

Due decessi e due feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto lungo la provinciale che conduce ai Prati di Tivo, nel comune di Pietracamela. Secondo una prima ricostruzione i quattro viaggiavano a bordo di una Jeep uscita di strada in un tornante mentre viaggiava in direzione Montorio, tra il bivio di Intermesoli e il bivio di Rio Arno. L'auto ha terminato la sua corsa dopo un volo di circa una cinquanta metri. Le vittime sono rimaste incastrate nell’abitacolo, su tratta del conducente di 43 anni e di uno dei passeggeri di 27 anni. Le due donne sopravvissute seppure ferite sarebbero state espulse all’esterno del veicolo, sono rimaste bloccate a metà scarpata in un punto particolarmente impervio. Sarebbero tutti di Poggio Umbricchio, frazione di Crognaleto. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Teramo, i soccorritori del 118 e del corpo nazionale di soccorso alpino oltre ai carabinieri di Pietracamela