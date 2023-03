Marjiuana ed eroina: in manette una 46enne di Paganica

In manette una presunta spacciatrice di Paganica a L'Aquila: la donna, di 46 anni, è stata trovata con 7 grammi complessivi di marjiuana ed eroina, quest’ultima giù suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. L’arresto fa seguito ai controlli effettuati lo scorso febbraio, che portarono ai domiciliari un 50enne del luogo per aver ceduto dell’eroina a una giovane donna finita, poi, in coma per overdose.

Al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica dell’Aquila, i carabinieri hanno eseguito un decreto di perquisizione in casa della 46enne dove, oltre alla droga, hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione, danaro contante per qualche centinaia di euro e materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle operazioni, la donna è stata arrestata e posta ai domiciliari. Dopo la convalida, è stata portata in carcere.