All'Aquila, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, l'ultimo saluto a Ennio Ponzi, storico mediano d'apertura dell'Aquila rugby e della nazionale anni Settanta, di cui è stato uno dei migliori marcatori. Aveva compiuto 72 anni il 15 marzo.

Dopo l’esordio a 18 anni, con la squadra aquilana aveva vinto due scudetti consecutivi a inizio anni Ottanta. Centonovantatre le partite disputate, con 1.121 punti realizzati.

In particolare, la sua precisione nei calci piazzati era diventata quasi leggendaria. Non solo rugby, però. Da giocatore aveva anche studiato medicina, cosa che il telecronista paolo Rosi non mancava mai di sottolineare.

Lascia la moglie Donatella e il figlio Alessio.