Prosciolto il presidente del Pescara calcio Daniele Sebastiani e tutti i presidenti imputati nel processo per irregolarità fiscali nel mondo del calcio, perchè il fatto non sussiste. Questa la decisione del giudice Sandro Ciampaglia della Settima sezione penale del tribunale di Napoli, a seguito della richiesta della Procura di Napoli di condanna per false fatturazioni nella gestione dei rapporti fra i club e gli agenti dei calciatori, commessi tra il 2009 e il 2014.