Finale scudetto per l'Amicacci Giulianova

Basket in carrozzina. L' Amicacci Abruzzo conquista la finale scudetto dopo avere battuto, in gara 3, per 65 a 55, l'Asd Santo Stefano al Pala Principi di Porto Potenza Picena. I giuliesi sfideranno per il tricolore, proprio come nell’epilogo della scorsa stagione, la Briantea 84 Cantù che ha concluso per 2-0 le gare di semifinale contro la Dinamo Lab Sassari.