Furti, rapine e danneggiamenti: cinque minori fermati a L'Aquila

Cinque minorenni sono stati arrestati a L'Aquila nell'ambito di un'operazione congiunta tra carabinieri del comando provinciale dell'Aquila e squadra mobile della questura. Le misure cautelari di custodia in carcere e collocamento in comunità sono state disposte dal gip del Tribunale per i Minori dell'Aquila.

I cinque fermati, ospiti di un centro per minori stranieri non accompagnati del capoluogo, sono indagati per furto e danneggiamento su auto, ricettazione di auto rubate, rapina e tentata rapina, estorsione e lesioni ai danni di coetanei anch'essi ospiti della struttura.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di L'Aquila.