Partita senza alcun preavviso e con una manifestazione di protesta una nuova operazione di taglio dei pini a Giulianova. In tutto 77 nuovi alberi oltre ai 20 già abbattuti in via Veneto.



Stamane in via Ruetta Scarafoni dietro l'ospedale attivisti e studenti hanno protestato alla presenza di Carabinieri e Polizia Municipale.

Secondo l'associazione “Il Cittadino Governante” il taglio andava evitato e circoscritto alle radici con aiuole, come indicato dell'esperto del comune.