Giulio Ciccone chiude quinto alla Tirreno-Adriatico

Quinto in classifica generale e primo degli italiani. E' ottimo il bilancio per il corridore abruzzese Giulio Ciccone alla 58esima edizione della Tirreno-Adriatico conclusa con la tappa in volata di San Benedetto del Tronto. Il ciclista teatino della Trek si è distinto nella corsa dei due mari, collezionando un secondo posto all'arrivo di Sarnano-Sassotetto e un sesto piazzamento nella successiva frazione di Osimo. Ha chiuso quinto nella graduatoria definitiva a 37 secondi dalla maglia azzurra di Primoz Roglic che ha fatto sue anche la verde degli scalatori e la ciclamino per la classifica a punti.

La maglia bianca, per i migliori giovani, ad Almeida.

Nell'ultima tappa si segnala anche una foratura a pochi chilometri dal termine per l'altro abruzzese in gara, Dario Cataldo, sempre della Trek.