Guardiagrele, identificati gli autori del pestaggio di Natale

Grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e ad alcune testimonianze, i carabinieri di Guardiagrele sono riusciti a identificare i responsabili di una violenta aggressione avvenuta nella notte di Natale. Si tratta di due ragazzi di 20 e 26 anni - entrambi albanesi ed entrambi residenti in paese - che aggredirono un giovane di 28 anni colpendolo violentemente con calci e con un tirapugni di fronte a un locale nella zona della villa comunale. La vittima era stata ricoverata prima all’ospedale di Chieti e poi a quello di Pescara, per poi essere dimessa con una prognosi superiore a 40 giorni. I due sono stati denunciati per lesioni personali aggravate.