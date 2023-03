Guasto alla condotta, sei scuole chiuse a Lanciano

Scuole chiuse, oggi venerdì 24 marzo, nel quartiere Santa Rita a Lanciano per un guasto alla rete idrica. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Filippo Paolini.

Si tratta delle scuole dell'infanzia Gentile in località Gaeta, D'Amico in via Villante e Villa Martelli in via Baccalà, della scuola primaria Bellisario in via Marfisi, della scuola media D'Annunzio in via Masciangelo e dell'asilo nido L'Arcobaleno in via Villante.

I lavori di riparazione alla condotta idrica in via Silone vanno avanti dall’alto ieri, e dalle 8.30 di oggi fino al termine dell’intervento, nel quartiere sarà sospesa l’erogazione dell’acqua. Al lavoro, i tecnici della Sasi.