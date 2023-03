Guasto alla rete, niente acqua per 27 mila cittadini

A causa di una riparazione urgente sull’adduttrice principale dell'acquedotto Vomano-Giardino, l’Aca sospenderà domani, mercoledì 22 marzo, l’erogazione idrica a Montesilvano, Silvi e Città Sant’Angelo: rubinetti chiusi dalle 8 alle 18, con il ritorno alla normalità su tutta la rete previsto in tarda serata.

Interessati circa 7 mila abitanti a Montesilvano, 12 mila a Silvi, 8 mila a Città Sant’Angelo.

In particolare, a Montesilvano la chiusura riguarderà tutto il territorio, ad esclusione di Montesilvano Colle, parte di contrada Macchiano e zona Vestina Alta, a Villa Carmine. Cali di pressione previsti in zona centro, via Vestina e traverse.

A Città Sant'Angelo niente acqua su tutto il territorio, eccezion fatta per il centro urbano e zona Villa Cipressi. A Silvi interessato tutto il territorio, esclusa Silvi alta.

Due gli interventi in programma sulla condotta adduttrice Giardino che collega Chieti con Montesilvano: il primo, in via Caravaggio a Pescara, è di riparazione mentre il secondo, in via Verrotti a Montesilvano, è di sostituzione di una valvola. Entrambi sono necessari per migliorare la portata idrica dell'acquedotto Giardino nella zona litoranea nord.