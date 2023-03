Alla Honda previste 110 nuove assunzioni

Presto 110 nuovi assunti alla Honda di Atessa, di cui 100 con contratto in staff leasing e 10 a tempo indeterminato. Lo ha comunicato l’azienda ai sindacati al termine dell’incontro per discutere delle prospettive dello stabilimento. Prospettive rosee: l'anno fiscale si chiude con 110.300 moto prodotte nel 2022, mentre per il 2023 si prevedono già 124.000 veicoli.

"Siamo davvero soddisfatti - commenta il segretario di Uilm Chieti-Pescara, Nicola Manzi -. Con la Honda abbiamo siglato un accordo per 110 assunzioni a tempo indeterminato e senza il ricorso all'istituto della stagionalità per i prossimi 18 mesi".

L'azienda motoristica si è lasciata alle spalle la crisi iniziata nel 2008. Attualmente la fabbrica conta 400 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e 100 con contratto in staff leasing. A questi si aggiungeranno da subito altri 100 dipendenti con contratto in staff leasing e 10 con contratto diretto Honda a tempo indeterminato, in totale 110 nuovi lavoratori.

"La novità più importante – prosegue Manzi - è proprio la prospettiva di nuovi posti di lavoro. Honda ha deciso di investire e restare sul territorio che ha dato tanto a questo marchio".

La salita produttiva del 2022 ha convinto l'azienda a confermare anche quest'anno il premio produttivo previsto per ciascun dipendente e che va da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 3.000 euro. I pagamenti avverranno in tre tranche: aprile, maggio e luglio.