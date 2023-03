Il Pescara blocca la capolista

Opposto alla capolista Zeman riconferma per la prima volta lo stesso undici schierato il turno precedente con Kraja che supera la concorrenza dello scafato Mora. Catanzaro reduce da 17 vittorie consecutive casalinghe, il Delfino ha ottenuto un solo successo nelle ultime sette gare esterne. Gli adriatici perdono l'infortunato Palmiero al sesto di gioco: lo rimpiazza Aloi. Al settimo incredibile errore sotto rete del bomber giallorosso Iemmello servito da Sounas: graziato Plizzari. Replica biancazzurra al 12esimo: bacia il legno una conclusione dell'ex juventino Rafià reattivo sulla corta respinta della difesa calabra dopo uno slalom di Merola che getta lo scompiglio in area avversaria. Decisivo l'intevento in tuffo del portiere Fulignati. Nulla puo al 22esimo l'estremo difensore giallorosso. Ghion perde una palla sanguinosa su una banale rimessa di gioco: alle sue spalle interviene Rafià bravo ad innescare Lescano, implacabile sotto rete. Delfino in vantaggio ! Gara avvincente: al 23esimo si stampa sul montante il colpo di testa di Iemmello. Il Pescara spreca il raddoppio al 32esimo. Rafià smista sulla verticale destra per Crescenzi: millimetrico il cross per Lescano, debole la deviazione aerea. Goal sbagliato, gol subito. Al 35esimo impattano i padroni casa. Kraja sbaglia la giocata a metà campo, Iemmello ne approfitta scovando il varco per Curcio, devastante col suo mancino sul filo dell'off-side. Ad inizio ripresa sponda di Merola per Lescano che conclude di prima intenzione verso la porta senza inquadrare lo specchio. Al 65esimo l'undici di Zeman si riporta in vantaggio. Scatto di Milani sulla corsia sinistra e rifinitura eccellente per Lescano che stavolta non sbaglia mira ! Al 67esimo rete annullata a Iemmello pescato in fuorigioco. Forcing calabrese: al 70esimo clamoroso errore sotto rete di Martinelli che con tutto lo specchio libero pizzica la traversa. All'89esimo la direttrice di gara Marotta ravvisa il braccio largo di Crescenzi in area biancazzurra. Irate le proteste abruzzesi. Cianci dal dischetto non sbaglia, smarcando Plizzari. Pari tutto sommato meritato ma quanta amarezza per un acuto subito in zona Cesarini.