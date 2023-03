Il rilancio economico del cratere: nuovi poteri al Commissario

Presentato ieri a Teramo, il decreto legge - approvato martedì dal Senato - che potenzia la struttura commissariale che lavora per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2016.

Snellimento e semplificazione burocratica e stabilizzazione del personale dell'USR sono alcuni degli obiettivi del testo che presto diventerà legge.

La novità più importante, però, riguarda il ruolo del Commissario governativo che diventerà responsabile non solo della ricostruzione architettonica, ma anche di quella socio-economica dei comuni del cratere e, quindi, potrà usare i fondi di cui dispone anche per il rilancio delle imprese del territorio. Questa mattina il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli sarà presente a L'Aquila a Palazzo dell'emiciclo.