Il Tar accoglie il ricorso dei residenti

Stop all’asilo, il parco in via della Fornace Bizzarri a Pescara non verrà smantellato. Hanno vinto i 50 residenti del quartiere dove il comune aveva deciso di costruire una nuova scuola dell’infanzia con fondi PNRR su un’area occupata da verde pubblico attrezzato. Il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso dei cittadini, perché l’area è destinata a giardino pubblico in virtù di una convenzione urbanistica che non può essere superata senza un’adeguata motivazione, assente nel progetto del comune. Il vicesindaco e assessore all'edilizia scolastica, Gianni Santilli, ha annunciato che l'ente ricorrerà al consiglio di stato. "Proprio mentre il centrodestra portava in Consiglio Comunale un nuovo progetto PNNR minacciando l'ennesima area verde della città (in via 8 Marzo), dalle aule del TAR - Sezione di Pescara arriva la sentenza che di fatto pone un freno alla realizzazione di un nuovo asilo al posto del parco di via della Fornace Bizzarri. L'ennesima vittoria dei comitati, il segno di una città che ormai ha sfiduciato da tempo il proprio sindaco e un'amministrazione che ha sempre cercato di imporre le scelte anziché condividerle con i cittadini". Questo il commento soddisfatto dei consiglieri M5S Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo alla notizia dell'accoglimento da parte del Tar del ricorso presentato dai residenti di via della Fornace Bizzarri,