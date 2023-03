Il tempo in Abruzzo

Per questo sabato ci aspettiamo cielo parzialmente nuvoloso, con nubi inizialmente localizzate lungo la fascia adriatica che rapidamente si sposteranno verso la dorsale appenninica. Associate a queste avremo anche fenomeni sparsi con quota neve tra gli 800 e i 1000 metri. In serata poi i fenomeni si esauriranno e avremo graduali schiarite. Le temperature non registreranno grosse variazioni. Le minime continueranno ad attestarsi prevalentemente al di sopra dello zero mentre le massime oscilleranno tra i 10 e i 14 gradi quasi ovunque. I venti saranno da deboli a moderati. Soffieranno tendenzialmente da nord-ovest lungo la costa e dai quadranti orientali nelle aree interne. Il mare si manterrà mosso lungo tutto il litorale. Per domenica infine ci aspettiamo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, in generale senza precipitazioni degne di nota associate a parte possibili piovaschi nella seconda metà della giornata sulle zone al confine con il Lazio.