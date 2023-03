Il tempo in Abruzzo

Questo inizio di settimana vedrà un temporaneo rinforzo del campo di alta pressione che porterà per oggi tempo stabile e soleggiato su buona parte del territorio nazionale. Anche in Abruzzo avremo condizioni di generale bel tempo, con cielo in prevalenza sereno ovunque. Nel corso della giornata potremo assistere al passaggio di innocue velature, nubi alte e stratificate, senza precipitazioni associate. Per quanto riguarda le temperature avremo i valori minimi in diffuso calo, mentre quelli massimi torneranno a registrare decisi rialzi, soprattutto lungo la fascia adriatica dove torneranno ad oscillare intorno ai 20 gradi o poco più. I venti, inizialmente da deboli a moderati, nel corso delle ore aumenteranno di intensità, con locali rinforzi a ridosso delle creste appenniniche. Soffieranno ovunque dai quadranti meridionali, sud-ovest e sud-est, e il mare sarà da poco mosso a mosso. La giornata di martedì inizierà ancora con cielo in prevalenza sereno, tuttavia nel corso delle ore assisteremo ad un progressivo aumento della nuvolosità con associate anche precipitazioni che da nord-ovest si estenderanno verso sud-est andando ad interessare buona parte della regione.