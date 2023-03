Il tempo in Abruzzo

Questa domenica mattina inizierà ancora con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con al più tenui nubi di tipo stratificato. Dal pomeriggio poi nubi più consistenti si andranno a formare nelle aree interne, specie sulle zone al confine con il Lazio, portando anche i primi fenomeni a partire dalla serata. Le temperature non registreranno variazioni degne di nota. Le minime si manterranno ancora piuttosto miti per il periodo mentre le massime oscilleranno intorno ai 20 gradi o poco più in gran parte della regione. Attenzione invece ai venti che torneranno ad aumentare di intensità. Nel corso delle ore passeranno da deboli a moderati con rinforzi lungo la dorsale appenninica. Soffieranno ovunque da sud-ovest e il mare si manterrà poco mosso ma con moto ondoso in aumento. La nuova settimana inizierà quindi con tempo instabile. Per lunedì ci aspettiamo nubi sparse che si alterneranno a locali schiarite. Questa nuova nuvolosità sarà associata anche a precipitazioni con quota neve che oscillerà tra i 1500 e i 1000 metri.