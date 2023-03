Il tempo in Abruzzo

Una nuova perturbazione sta interessando la nostra penisola e nel corso della giornata odierna porterà condizioni di generale maltempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Anche in Abruzzo ci aspettiamo tempo instabile, con nubi sparse che temporaneamente si alterneranno a locali schiarite. Le nubi porteranno anche precipitazioni, a tratti anche di moderata intensità, con quota neve in calo dagli iniziali 1200 metri fin verso i 600/700 metri della serata. Il maltempo porterà diffusi e decisi cali nelle temperature massime, che si riporteranno comprese perlopiù tra i 10 e i 17 gradi, mentre le minime risulteranno tutto sommato stabili lungo la fascia adriatica, in diminuzione nelle conche interne. I cali termici saranno dovuti anche dal nuovo cambio di ventilazione, infatti i venti nella notte hanno subito una rotazione e nel corso di questa giornata soffieranno tendenzialmente da nord e nord-ovest ovunque. Saranno ancora moderati con locali rinforzi e il mare sarà fino a mosso. Durante la giornata di domani la perturbazione si sposterà verso est. La mattinata sarà caratterizzata ancora da nubi e precipitazioni sparse, specie sui settori orientali della regione, con quota neve intorno ai 700 metri circa, poi nella seconda metà della giornata i fenomeni si esauriranno e le nubi si andranno a diradare. Le temperature continueranno a diminuire.