Il tempo in Abruzzo

Sull’Abruzzo per questa domenica mattina continueremo ad avere condizioni di generale instabilità atmosferica, con nubi e precipitazioni sparse. A seguire, nella seconda metà della giornata, ci aspettiamo rapidi miglioramenti, con cielo via via meno nuvoloso e l’esaurimento dei fenomeni. Le temperature risentiranno però di questa instabilità e registreranno diffusi e decisi cali, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi che si riporteranno tendenzialmente compresi tra gli 8 e i 14 gradi. I venti saranno da deboli a moderati con locali rinforzi e stavolta soffieranno prevalentemente dai quadranti orientali, in particolare da nord-est. Il mare sarà da mosso a molto mosso. La nuova settimana inizierà accompagnata da cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata potremo assistere al passaggio di innocue velature, ma senza precipitazioni degne di nota associate. Le temperature registreranno nuovi decisi rialzi.