Il tempo in Abruzzo

Il passaggio dell’ennesima area di bassa pressione porterà ancora condizioni di lieve instabilità atmosferica, con miglioramenti attesi nei prossimi giorni. Nel corso di questa giornata quindi in Abruzzo continueremo ad avere tempo instabile, con nubi e fenomeni sparsi, a tratti anche di moderata intensità, specie al mattino sui settori interni della regione. Durante la seconda metà della giornata ci aspettiamo poi graduali schiarite e l’esaurimento dei fenomeni. La perturbazione porterà però generali cali nelle temperature massime che dagli oltre 20 gradi di ieri si riporteranno tendenzialmente comprese tra i 12 e i 18 gradi, valori comunque al di sopra di quelli tipici per questo periodo Attenzione nuovamente ai venti che stavolta soffieranno perlopiù dai quadranti occidentali e saranno fino a forti con raffiche di burrasca e tempesta sui rilievi principali. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Per sabato ci aspettiamo ancora una certa variabilità atmosferica, con temporanee schiarite che si alterneranno a nubi sparse, queste ultime con associate anche locali precipitazioni tendenzialmente di debole intensità. Ulteriori miglioramenti sono attesi per domenica anche se avremo ancora annuvolamenti sparsi localizzati perlopiù nelle aree interne, con associate anche possibili precipitazioni residue sulle zone al confine con il Lazio.