Il tempo in Abruzzo

Lentamente l’area di bassa pressione si sta spostando verso est lasciando comunque condizioni di moderata instabilità atmosferica anche sull’Abruzzo. Avremo infatti ancora nubi sparse che si sposteranno dalle aree interne verso la costa. Associate a queste non saranno da escludere possibili locali precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature ci aspettiamo le minime in generale calo, mentre le massime risulteranno tutto sommato stabili o in locale lieve rialzo, specie sui settori adriatici. I venti registreranno diffusi cali di intensità, saranno da deboli a moderati con solo isolati rinforzi a ridosso dei rilievi principali. Soffieranno ancora dai quadranti meridionali, sud-ovest e sud-est, e il mare risulterà da poco mosso a mosso. Per domenica invece ci aspettiamo generali miglioramenti. Con il progredire delle ore le nubi si andranno gradualmente a diradare e anche i fenomeni si esauriranno. Solamente sulla Marsica e sull’Alto Sangro potranno protrarsi fino alla serata.