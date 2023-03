Il tempo in Abruzzo

Durante la giornata odierna il campo di alta pressione registrerà un leggero indebolimento che porterà ad un graduale aumento dell’instabilità atmosferica su buona parte dell’Italia. In Abruzzo al mattino ci aspettiamo cielo in prevalenza poco nuvoloso, con nubi di tipo stratificato sui settori orientali della regione. Successivamente da ovest giungeranno nuove nubi, via via più compatte, con associate anche precipitazioni sparse, anche queste in estensione, che assumeranno carattere nevoso solo sui rilievi. Questo perché da un punto di vista termico ci aspettiamo ancora ulteriori rialzi. Infatti durante le ore più calde della giornata ci aspettiamo temperature prevalentemente comprese tra i 15 gradi delle conche interne e gli oltre 20 gradi della costa. I venti continueranno a soffiare dai quadranti meridionali, in particolare da sud-ovest e saranno da deboli a moderati con rinforzi e possibili raffiche a ridosso delle creste appenniniche al mattino. Il mare rimarrà poco mosso. Anche per domani ci aspettiamo condizioni di generale variabilità atmosferica. Durante la prossima notte e la mattina di venerdì avremo ancora nubi irregolari con fenomeni sparsi associati, più persistenti sui settori occidentali della regione, successivamente ci aspettiamo graduali miglioramenti meteo con l’esaurimento delle precipitazioni.