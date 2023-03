Il tempo in Abruzzo

Questa domenica trascorrerà accompagnata da cielo in prevalenza sereno. A partire dalla seconda metà della giornata potremo assistere alla formazione di locali nubi nelle aree interne, specie a ridosso dei rilievi, che dalla serata potranno portare isolati fenomeni, più probabili sulle zone al confine con il Lazio. Mentre le temperature minime subiranno generali cali, le massime registreranno lievi ma diffusi rialzi riportandosi prevalentemente al di sopra dei 12 gradi, con punte superiori ai 15 gradi. I venti saranno da deboli a moderati, inizialmente soffieranno dai quadranti settentrionali ovunque, successivamente assumeranno direzione variabile. Il mare sarà da mosso a poco mosso con moto ondoso in diminuzione. Per lunedì ci aspettiamo nubi sparse, specie lungo la dorsale appenninica, che potranno portare anche locali piovaschi. Le temperature massime continueranno ad aumentare lungo la costa.