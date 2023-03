Il tempo sull'Abruzzo

Nel corso della giornata odierna una nuova saccatura depressionaria si approfondirà sull’Italia portando graduali peggioramenti meteo.

La mattinata in Abruzzo sta iniziando con cielo sereno o poco nuvoloso ma con nubi poco consistenti, di tipo stratificato che quindi non porteranno fenomeni di rilievo associati. Successivamente però, specie nella seconda metà della giornata, giungeranno nubi più compatte da nord che porteranno precipitazioni sparse associate, con quota neve in calo fin verso i 1500 metri circa. La protezione civile ha diramato l’allerta gialla per rischio temporali.

Torniamo a parlare di quota neve perché, seppure soprattutto a partire dal pomeriggio, le temperature torneranno a diminuire. Quindi anche se durante le ore più calde della giornata continueremo a superare i 20 gradi lungo la costa, dal pomeriggio ci aspettiamo diffusi e decisi cali.

I venti, dopo i rinforzi di ieri, si manterranno da moderati a forti con possibili raffiche di burrasca a ridosso dei rilievi principali. Soffieranno ancora prevalentemente dai quadranti meridionali, in particolare da sud-ovest, e il mare sarà da poco mosso a mosso.

Per domani ci aspettiamo ancora condizioni di generale instabilità atmosferica, con nubi irregolari e precipitazioni sparse, più intense e persistenti lungo la dorsale appenninica, dove in serata saranno possibili nevicate anche al di sotto dei 1000 metri.