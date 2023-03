Il tempo sull'Abruzzo

In Italia continuano a permanere condizioni di spiccato bel tempo e così anche in Abruzzo. Anche per oggi infatti ci aspettiamo cielo in prevalenza sereno con il passaggio di innocue velature, nubi alte e stratificate, senza precipitazioni.

Mentre le temperature minime si stanno mantenendo piuttosto rigide, le massime continueranno ad aumentare arrivando a sfiorare i 20 gradi sulla piana di Sulmona, altrove invece, nelle altre conche interne e lungo la fascia adriatica, oscilleranno perlopiù tra i 12 e i 18 gradi.

I venti saranno ancora tendenzialmente di debole intensità e soffieranno ovunque dai quadranti meridionali: sud-ovest e sud-est. Il mare sarà poco mosso.

Per domenica ci aspettiamo un generale aumento della copertura nuvolosa che tuttavia non porterà ancora fenomeni di rilievo associati. Le temperature risulteranno tutto sommato stabili.