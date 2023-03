Il tempo sull'Abruzzo

L’alta pressione si sta rafforzando sempre più portando tempo stabile e soleggiato con temperature nuovamente al di sopra della media stagionale su buona parte dell’Italia.

Anche in Abruzzo ci aspettiamo condizioni di generale bel tempo con cielo in prevalenza sereno e il passaggio di innocue velature. Tra le ore centrali della giornata e il primo pomeriggio potremo assistere alla formazione di isolate nubi a ridosso dei rilievi principali che in generale non porteranno fenomeni di rilievo associati anche se non saranno da escludere isolati piovaschi.

Come anticipato le temperature massime continueranno ad aumentare diffusamente, infatti durante le ore più calde della giornata i termometri registreranno perlopiù temperature comprese tra i 15 e i 18 gradi.

Situazione stabile anche per quanto riguarda i venti, tendenzialmente deboli ovunque e di direzione variabile. Ovviamente di conseguenza ci aspettiamo mare poco mosso lungo tutto il litorale.

Anche la giornata di domani sarà accompagnata dal bel tempo con cielo terso a parte la formazione di locali nubi pomeridiane nelle aree interne, specie tra la Marsica e l’Alto Sangro, sempre in generale senza precipitazioni degne di nota a parte isolati e brevi piovaschi. Le temperature non arresteranno la loro crescita e si riporteranno prossime ai 20 gradi.