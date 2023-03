Il tempo sull'Abruzzo

Sulla nostra penisola continua a insistere un regime di alta pressione che quindi continua a portare bel tempo, con giornate dal sapore tipicamente primaverile.

Queste condizioni meteorologiche saranno confermate anche in Abruzzo. Ci attende infatti una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza terso con la formazione di locali nubi sulle zone montane e pedemontane, specie quelle della Marsica e dell’Alto Sangro dove non è escluso possano avvenire isolati, deboli e brevi piovaschi.

La giornata assolata porterà ulteriori rialzi termici, con le temperature massime durante le ore centrali della giornata che oscilleranno intorno ai 20 gradi, con punte anche superiori, sia lungo la fascia adriatica che nelle conche interne.

Questo anche grazie ai venti, prevalentemente meridionali quindi caldi che soffieranno su tutto il territorio regionale. Saranno perlopiù di debole intensità e di conseguenza avremo mare calmo lungo tutto il litorale.

Continueremo ad avere tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche nel corso della giornata di domani, seppure nel corso delle ore assisteremo al passaggio di innocue velature, nubi alte e stratificate, che comunque non porteranno precipitazioni degne di nota associate. Anche le temperature continueranno ad aumentare, specie nella Val Pescara.