Il tempo sull'Abruzzo

L’anticiclone rimane sulla nostra penisola e i prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni di spiccato bel tempo e temperature in rialzo.

Anche in Abruzzo oggi avremo tempo stabile e soleggiato per tutto l’arco delle 24 ore. Solamente durante le ore centrali della giornata e a ridosso dei rilievi principali potremo assistere alla formazione di isolate e tenui nubi che comunque non porteranno precipitazioni.

Stavolta le temperature registreranno diffusi rialzi, riportandosi nuovamente al di sopra della media stagionale. Durante le ore più calde della giornata i termometri torneranno a registrare valori compresi tra i 10 e i 15 gradi.

Per quanto riguarda i venti saranno in calo, perlopiù di debole intensità e nel corso della giornata cambieranno direzione varie volte. Anche il moto ondoso sarà in diminuzione con mare da mosso a poco mosso.

Il bel tempo ci accompagnerà anche nel corso della giornata di sabato. Avremo infatti cielo in prevalenza sereno con il passaggio di innocue velature, nubi di tipo alto e stratificato sempre senza precipitazioni.

Domenica le nubi si faranno più estese e leggermente più consistenti, in generale ancora senza fenomeni di rilievo associati, anche se non saranno da escludere possibili isolate piogge. Le temperature continueranno ad aumentare.