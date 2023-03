Incendio a Villa Celiera

Notte di lavoro per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara per un vasto incendio divampato a Villa Celiera. In fiamme, da ieri sera, una vasta area di vegetazione, particolarmente impervia, nei pressi della frazione di Santa Maria, sulla strada che va verso il Voltigno. All'opera diverse squadre, provenienti anche da Penne e Montesilvano. Il vento sta rendendo difficile il lavoro di spegnimento. A breve dovrebbe decollare un elicottero.