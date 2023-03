Insulti e minacce sui social, il sindaco Diego Ferrara sporge denuncia

Prima le lamentele, volgari, per il ritardo nella consegna delle fatture della Tari. Poi, dopo essere stato invitato ad usare un linguaggio più consono, la minaccia: "Domattina a mezzogiorno ti vengo a trovare...". E così la chat privata di un cittadino di Chieti con il sindaco Diego Ferrara, risalente a due giorni fa, finirà in tribunale, perché ieri il primo cittadino per l'intimidazione ricevuta ha sporto denuncia in questura allegando gli screenshot della conversazione su internet.

In precedenza, durante la mattinata, Ferrara si era recato in Comune accompagnato da due agenti della Digos che hanno continuato a presidiare la sede di Corso Marrucino fino all'orario indicato nel messaggio. Al lavoro la polizia, che deve verificare se il nome e cognome del profilo Facebook da cui sono partite le minacce sono reali, oppure si tratta di un account fasullo.