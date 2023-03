L'Abruzzo sul palco degli Oscar

Delusione per l'Italia, ma c'è un po' d'Abruzzo sul palco dell'edizione 2023 degli Oscar che ha incoronato, con ben sette statuette, il film “Everithing, Everywhere all at once”: la pellicola dei Daniels, come è stata ribattezzata in omaggio ai due produttori. E il legame con la nostra regione è proprio nel nome della casa cinematografica: A24, come il tratto autostradale che uno dei fondatori stava percorrendo in auto quando è nata l'idea di investire nel settore, creando una società con sede a Manhattan che, in dieci anni, è diventata un punto di riferimento per il cinema indipendente.