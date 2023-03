Ladri in fuga a Pescara, i carabinieri recuperano la refurtiva

Un'auto sospetta intercettata dai carabinieri del comando provinciale mentre sfrecciava in viale Marconi a Pescara: è iniziato così, la scorsa notte, un inseguimento a folle velocità nelle vie del centro che si è concluso in via del Circuito dove gli uomini che erano a bordo sono riusciti ad abbandonare la macchina e a fuggire nel buio facendo perdere le proprie tracce. All'interno del veicolo, un'Audi poi risultata rubata in provincia di Roma, i militari hanno ritrovato arnesi da scasso, una pistola e della refurtiva.

Nel corso dell'inseguimento, a supporto dei carabinieri sono arrivate altre due auto della radiomobile e una delle volanti della polizia. Alla rotonda d’intersezione tra corso Vittorio Emanuele II e via Michelangelo i malviventi avrebbero puntato una macchina dei carabinieri che ha dovuto deviare la sua traiettoria per evitare una collisione frontale. Una volta fuggiti, la loro auto è stata ispezionata e all'interno sono stati rinvenuti tra l'altro un piccone, una mazzetta da 5 chili con manico, un piede di porco, un accenditore a gas, una mola con vari dischi, un trapano con varie punte, quattro ricetrasmittenti e una pistola giocattolo. Ma anche diversi oggetti rubati, tra cui diamanti, una collana d'oro, un orologio e anche delle targhe rubate poco prima a Montesilvano in zona Colli.

Dalle indagini immediatamente effettuate, è poi stato ricostruito che i banditi avevano tentato dei furti nella zona di Avezzano, dove erano stati messi in fuga dai carabinieri, e quindi si erano diretti a Pescara. Le indagini proseguono per ricostruire i passaggi dell'auto, ma soprattutto per rintracciare i ladri.