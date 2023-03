Arresti per la rapina alla gioielleria Ranieri

L'operazione è iniziata alle prime luci dell'alba quando gli agenti della Squadra mobile dell'Aquila hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di alcuni soggetti ritenuti gli autori o comunque implicati nella rapina messa a segno in una gioielleria del centro cittadino, lo scorso 27 gennaio, quando due rapinatori fecero irruzione da Ranieri, approfittando dell'ingresso di due ragazze note al personale del negozio.

I due indossavano parrucche e impugnavano pistole e, dopo una breve colluttazione, si erano fatti consegnare i badge che consentono di aprire le vetrine con dentro gli oggetti di maggior valore, prelevando alcuni Rolex per poi fuggire, senza toccare il contante in cassa.

Ma anche così, la rapina ha fruttato un ricco bottino, per un valore di circa centomila euro.

Gli inquirenti hanno studiato a lungo e scrupolosamente le immagini riprese dalle telecamere della gioielleria e dei negozi di Corso Vittorio Emanuele, anche nei giorni precedenti, per individuare i movimenti di chi potrebbe esser passato più volte per studiare la zona e preparare il colpo.

Gli investigatori ipotizzavano che si trattasse di un gruppo proveniente da fuori, professionisti in grado di piazzare merce che era munita di codici identificativi e qujindi non rivendibile sul mercato legale ma solo sul mercato nero.

Ogni Rolex, infatti, possiede un numero di matricola che lo rende identificabile. In caso di furto, questo numero finisce in un database centrale consultabile in tutto il mondo, procedura che consente di riconoscere immediatamente gli orologi che siano stati oggetti di una rapina.