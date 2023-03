Maxi risarcimento per le vittime del sisma: oltre 1,5 milioni

L'ex vicecapo della protezione civile Bernardo De Bernardinis e la presidenza del consiglio dei Ministri condannati in primo grado a pagare indennizzi per oltre un milione e mezzo di euro ai famigliari di due vittime del sisma 2009. Lo ha deciso, con un'innovativa sentenza, il Giudice del Tribunale civile dell'Aquila Baldovino De Sensi accogliendo le richieste di risarcimento danni formulate dopo la morte di un trent'enne di Onna e di una sessantenne coinvolta in un crollo in via Campo di Fossa.

Il Giudice ha riconosciuto l'invalidità permanente a quanti hanno subito la perdita dei propri cari, nei casi trattati il padre e la sorella del 30 enne residente a Onna e uno dei due figli della 60 enne coinvolta nella tragedia nella palazzina di via Campo di Fossa 6B, proprio la stessa per la quale nelle scorse settimane venne emessa una sentenza choc da parte del Giudice Monica Croci che addebitava ai deceduti una parte di colpa, pari al 30 per cento.

In questo caso, invece, il Tribunale civile ha accolto le istanze formulate dai legali Claudio Verini e Giuseppe Fisauli, concedendo i maxi-risarcimenti, calcolati sulla base delle nuove tabelle sia per l'inabilità temporanea sia per invalidità permanente, dovute a “disturbi persistenti dell'adattamento con ansia e umore depressi”.

Censurato il comportamento della Commissione Grandi Rischi e di Bernardo De Bernardinis che, all'epoca, avevano rassicurato le popolazioni sotto lo sciame sismico, “obbligandole a mutare le loro abitudini” e creando una “moderata tranquillità” rivelatasi poi assolutamente ingiustificata.