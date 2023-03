Legionella all'ex Onpi: attesa per le analisi

La carica batterica della legionella sarebbe "bassa, ma ancora presente" negli impianti della residenza ex Onpi dell'Aquila. In attesa delle comunicazioni ufficiali, è quanto si apprende da fonti interne all'agenzia regionale ambientale Arta. La struttura ex Onpi contiene due residenze per anziani e l'hospice oltre a uffici, con un centinaio di pazienti anche anziani e fragili. Sorpresa trapela dai vertici della residenza ex Onpi, che rimandano le dichiarazioni a quando saranno formalizzati i dati. Fonti della Asl fanno sapere che verrà confermato il divieto di utilizzo dell'acqua calda, dove è più facile che si formino le colonie, e confermano l'assenza a oggi di casi di contagio.