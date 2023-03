Legionella all'ex Onpi, non cessa l'allarme

Non rientra l'allarme legionella all'ex Onpi di L'Aquila. Le analisi effettuate dall'Agenzia regionale per la tutela ambientale hanno confermato la presenza del batterio nelle tubature della residenza assistenziale che ospita un centinaio di anziani: il batterio è infatti ancora presente in tre rubinetti, uno in più rispetto all'ultima rilevazione. "La carica batterica è bassa - ha spiegato il direttore generale dell'Arta, Maurizio Dionisio - ma ci vorranno altri dieci giorni per capire se la legionella sarà stata debellata". Non sono andate quindi a buon fine le bonifiche messe in atto finora dal Comune, proprietario della struttura e gestore di uno dei due spazi per anziani, e della Asl che ha la responsabilità della residenza per anziani di Montereale, dell'hospice e del distretto sanitario. Non sono andate quindi a buon fine le bonifiche messe in atto finora dal Comune - proprietario della struttura e gestore di uno dei due spazi per anziani - e della Asl che ha la responsabilità della residenza per anziani di Montereale, dell'hospice e del distretto sanitario. Sono state consigliate ulteriori sanificazioni, ma per il momento resta vietato l'uso di acqua calda.