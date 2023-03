Mafia foggiana a Pescara, respinto il ricorso di un indagato

Misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria confermato per Cesare Pallotta, uno dei 28 indagati nell'inchiesta sulla presenza della mafia foggiana a Pescara. Il Tribunale dell'Aquila ha respinto il ricorso contro il provvedimento. Per gli altri indagati il riesame è fissato per giovedì prossimo 6 aprile.

Attraverso alcune società una cosca foggiana si sarebbe infiltrata nell'economia pescarese. Episodi di usura, estorsione, ricettazione e intestazioni fittizie di beni sono contestati ai 28 indagati, 8 dei quali sono finiti in carcere. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per due milioni di euro. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia.