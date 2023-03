Processo stragi, Messina Denaro ancora assente

Il boss Matteo Messina Denaro, rinchiuso nel carcere delle Costarelle a L’Aquila, ha rinunciato ancora una volta a comparire al processo che si celebra davanti la corte d'assise d'Appello di Caltanissetta, nell'aula bunker del carcere Malaspina, nel quale è imputato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

Anche questa volta, la sedia della postazione in videocollegamento è rimasta vuota. La Corte, presieduta dal giudice Maria Carmela Giannazzo, aveva predisposto il collegamento con il penitenziario abruzzese. In primo grado, il capomafia del trapanese è stato condannato all'ergastolo. A conclusione della sua requisitoria, nella scorsa udienza, il procuratore generale Antonino Patti ha chiesto la conferma della condanna.

L’udienza è stata rinviata al 25 maggio.

Intanto, l'avvocato Adriana Vella è stata nominata difensore d'ufficio di Messina Denaro. La Corte d'assise d'appello di Caltanissetta ha così accolto l'istanza presentata dall'avvocato Calogero Montante, finora legale d'ufficio del boss, di essere dispensato dall'incarico per motivi di salute. Una decina di giorni fa il penalista aveva denunciato alla polizia di aver subito minacce di morte, mentre nell'udienza dello scorso 9 marzo aveva sostenuto di essere incompatibile con la nomina appena ricevuta poiché in passato è stato difensore d'ufficio del falso pentito Vincenzo Scarantino, sia nel Borsellino quater sia in appello, e di ricoprire la carica di vice procuratore onorario alla procura di Palermo. Eccezione però che era stata rigettata.